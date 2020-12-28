14-летний россиянин Бедрин дебютирует в Формуле-4
Российский гонщик Никита Бедрин выступит в чемпионате Формулы-4 в ОАЭ в следующем сезоне. Об этом сообщает Formula Scout.
«Никита, без сомнения, один из самых ярких молодых талантов картинга. Он выиграл несколько гонок на самом высоком уровне в картинге, так что мы знаем, что у него есть всё необходимое, чтобы сделать то же самое и в Формуле-4. Мы надеемся на тесное сотрудничество с Никитой, чтобы помочь ему перейти в гонки на машинах с открытыми колёсами», — приводит слова руководителя команды Кевина Дэя Formula Scout.
Партнёрами 14-летнего Бедрина по команде станут перуанец Матиас Зазагета, нидерландская звезда картинга Дилано Вант и таец Тасанопул Интрафувасак.
Напомним, ранее Бедрин был претендентом на попадание в Академию «Феррари».
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