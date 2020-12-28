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Ущерб от аварий Грожана в 2020 году составил € 4,2 млн, Квят обошёлся команде в € 1 млн

Ущерб от аварий Грожана в 2020 году составил € 4,2 млн, Квят обошёлся команде в € 1 млн
Авто / Формула-1 0
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Журналисты нидерландского издания Formule 1 по традиции по окончании сезона Формулы-1 подсчитали, на какую сумму своими авариями нанёс финансовый ущерб команде тот или иной пилот.

Самой дорогой аварией года ожидаемо стала авария Ромена Грожана в Бахрейне — ущерб от практически полностью разрушенного «Хааса» оценивается в € 3,75 млн.

В общей сложности больше всего на ремонт болидов потратили именно в «Хаасе» — в сумме Грожан и Кевин Магнуссен разбили машин на € 5 млн.

Грожан и возглавил этот рейтинг. Что касается российского гонщика Даниила Квята, то ущерб от его аварий оценивается в € 1 млн.

Стоимость аварий за сезон-2022

1. Ромен Грожан («Хаас») – € 4,2 млн
2. Алекс Албон («Ред Булл») – € 2,2 млн
3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – € 1,9 млн
4. Карлос Сайнс («Макларен») – € 1,3 млн
5. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – € 1,2 млн
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – € 1,1 млн
7. Николас Латифи («Уильямс») – € 1,1 млн
8. Даниил Квят («Альфа Таури») – € 1 млн
9. Шарль Леклер («Феррари») – € 955 тыс.
10. Джордж Расселл («Уильямс») – € 850 тыс.
11. Даниэль Риккардо («Рено») – € 840 тыс.
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – € 830 тыс.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») – € 810 тыс.
14. Себастьян Феттель («Феррари») – € 800 тыс.
15. Пьер Гасли («Альфа Таури») – € 475 тыс.
16. Валттери Боттас («Мерседес») – € 400 тыс.
17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – € 380 тыс.
18. Ландо Норрис («Макларен») – € 360 тыс.
19. Эстебан Окон («Рено») – € 310 тыс.
20. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – € 260 тыс.

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