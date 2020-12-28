У штурмана Нани Ромы выявили коронавирус, он пропустит «Дакар»

У штурмана Нани Ромы из новой команды Bahrain Raid Xtreme — Дани Оливерса еще в начале декабря был положительный тест на COVID-19, сообщает телеграм-канал Cross-Cjuntry Rally. Как сообщает источник, у Оливерса по-прежнему болеет коронавирусом по результатам последних тестов, в связи с чем он не сможет поехать в Саудовскую Аравию.
В итоге командой было принято решение, что Нани Рома поедет с французом Алексом Виноком.
Кроме того, положительный результат на COVID-19 был обнаружен у испанского пилота грузовика Team Boucou Франческа Эстера. Его заменит Жорди Сельма.
Напомним, ралли «Дакар» в 2021 году пройдёт в Саудовской Аравии с 3 по 15 января.
Ранее команда «МАЗ» рассказала, как ей удалось отправиться на «Дакар» благодаря помощи литовского гонщика Бенедиктаса Ванагаса.
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