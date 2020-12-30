В «Ред Булл» объяснили фото руководства с Пересом до объявления о контракте

Мексиканский пилот Серхио Перес, комментируя подписание контракта с «Ред Булл», опубликовал в соцсетях снимок с руководителем австрийского коллектива Кристианом Хорнером и консультантом команды Хельмутом Марко. Выяснилось, что это фотография была сделана ещё на Гран-при Абу-Даби.



«Фотография не имеет ничего общего с подписанием контракта. Это была светская встреча, и в то время ничего не было ясно на сто процентов. Мы сделали снимок на случай, если соглашение всё же будет заключено. В наши дни подписи можно поставить и в электронном виде.



Честно говоря, я точно не помню, в какой момент был сделан кадр. Это были бурные выходные. Нас не выпускали из отеля из-за правил по COVID-19, но в конце концов возможность появилась.



Как люди догадались, что снимок сделан в Абу-Даби? Перес был в той же рубашке, как и в тот момент, когда обменивался шлемами с Феттелем. Это выдало нас, а не занавески», — приводит слова Марко Autosport.

Фото доступно на странице Серхио Переса в «Твиттере».

Фото доступно на странице Серхио Переса в «Инстаграме».