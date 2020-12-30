Грожан: самая большая проблема — большой палец левой руки

Французский пилот Ромен Грожан, попавший в жуткую аварию на Гран-при Бахрейна, сообщил, что основной проблемой из всех последствий аварии является большой палец его левой руки, пострадавший от удара о руль.



«Самая большая проблема — это мой большой палец левой руки. Я не могу согнуть его достаточно сильно», — сказал Грожан во время своей трансляции на Twitch.



Напомним, Грожан после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь.



Гонка в Бахрейне стала для Ромена последней в составе «Хааса». Француз после сезона-2020 покинул команду. Американский коллектив решил полностью обновить состав пилотов и заключил многолетние контракты с Никитой Мазепиным и Миком Шумахером.