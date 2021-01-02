В Jack & Jones заявили, что прекращение партнёрства с «Хаасом» не связано с Мазепиным

Датский производитель одежды компания Jack & Jones отрицает слухи о том, что прекращение партнёрства с командой Формулы-1 «Хаас» связано с недавним скандалом вокруг новобранца чемпионата Никиты Мазепина.

«Jack & Jones отмежёвывается от поведения новобранца команды «Хаас» Никиты Мазепина на видео, которое появилось в социальной сети. Наше партнёрство с командой должно было завершиться в конце 2020 года. Никаких дальнейших комментариев», — сказано в сообщении от пресс-службы фирмы на её странице в «Твиттере».

Компания Jack & Jones была связана с экс-пилотом команды Кевином Магнуссеном, который покинул ряды «Хааса» по завершении сезона-2020. Напомним, американская конюшня полностью обновила состав — вместе с Мазепиным в 2021 году её цвета будет защищать Мик Шумахер.