В Jack & Jones заявили, что прекращение партнёрства с «Хаасом» не связано с Мазепиным

Датский производитель одежды компания Jack & Jones отрицает слухи о том, что прекращение партнёрства с командой Формулы-1 «Хаас» связано с недавним скандалом вокруг новобранца чемпионата Никиты Мазепина.
«Jack & Jones отмежёвывается от поведения новобранца команды «Хаас» Никиты Мазепина на видео, которое появилось в социальной сети. Наше партнёрство с командой должно было завершиться в конце 2020 года. Никаких дальнейших комментариев», — сказано в сообщении от пресс-службы фирмы на её странице в «Твиттере».
Компания Jack & Jones была связана с экс-пилотом команды Кевином Магнуссеном, который покинул ряды «Хааса» по завершении сезона-2020. Напомним, американская конюшня полностью обновила состав — вместе с Мазепиным в 2021 году её цвета будет защищать Мик Шумахер.
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