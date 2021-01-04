«Трэш полнейший». Кузьмич рассказал об аварии на втором этапе «Дакара»

Российский штурман Алексей Кузьмич, выступающий с Ясиром Сеайданом, прокомментировал 21-й результат на втором этапе ралли-марафона «Дакар».



«Собрали всё что можно и нельзя — трэш полнейший. Большую часть спецучастка мы не допускали ни одной ошибки. В зоне нейтрализации к Ясиру подошёл Нассер, стартовавший намного позже нас, и после этого Ясир начал так валить, словно был не в себе. Сначала всё шло без проблем, но потом это сыграло с нами злую шутку. В пыли, видя Нассера где-то в 150 метрах перед собой, мы не заметили очень коварный трамплин, который был вообще не прописан в легенде. Прыгнули с него так, что приземлились сначала на морду, потом через мой бок легли, встали вертикально и упали на передние колёса. Завели машину и поехали дальше, только потеряли капот и побили весь пластик сзади.



Вторая проблема началась потом: совершив такой кульбит, пилот чувствовал себя не очень, плюс накапливалась усталость. У нас произошли две очень досадные „подсадки“ в дюнах, на которых мы потеряли 20 минут. Плюс за шесть километров до финиша помятый сзади пластик протёр колесо, и задняя шина взорвалась. Ехать шесть километров на пробитом колесе не хорошо, поэтому пришлось поменять, и потеряли ещё несколько минут.



На этом приключения не закончились: после выезда на лиазон у нас ещё и топливо закончилось, совсем. Мы ждали бразильских друзей, которые едут на такой же машине, — они нас на „галстуке“ тащили до заправки. В общем, собрали весь фарш! Настроение сейчас никакое. Но что случилось, то случилось. Надеюсь, что мы не совсем далеко, а механики смогут восстановить машину до завтра и нам удастся стартовать», — приводит слова Кузьмича телеграм-канал Cross-Country Rally.