«Уильямс» расширил партнёрство с «Мерседесом» и будет получать их коробки передач

Команда «Уильямс» приняла решение расширить сотрудничество с «Мерседесом». Ранее Гроув получал от немецкого производителя лишь силовые установки, теперь же на болидах «Уильямса» будут также использоваться коробки передач и гидравлика от «Мерседеса», сообщает пресс-служба команды. Ожидается, что эти компоненты будут закупаться «Уильямсом» уже с 2022 года.

«Рад, что наше сотрудничество с «Мерседесом» выйдет за пределы использования моторов. «Уильямс» — независимая команда, но Формула-1 развивается. Как команда мы должны быть гибкими и реагировать на ситуацию, чтобы быть конкурентоспособными на трассе. Это долгосрочное сотрудничество — положительный шаг и часть нашей стратегии на будущее. Что касается производственных мощностей команды, то они сохранятся», — сказал глава «Уильямса» Саймон Робертс.