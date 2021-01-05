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«Уильямс» расширил партнёрство с «Мерседесом» и будет получать их коробки передач

«Уильямс» расширил партнёрство с «Мерседесом» и будет получать их коробки передач
Авто / Формула-1 0
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Команда «Уильямс» приняла решение расширить сотрудничество с «Мерседесом». Ранее Гроув получал от немецкого производителя лишь силовые установки, теперь же на болидах «Уильямса» будут также использоваться коробки передач и гидравлика от «Мерседеса», сообщает пресс-служба команды. Ожидается, что эти компоненты будут закупаться «Уильямсом» уже с 2022 года.

«Рад, что наше сотрудничество с «Мерседесом» выйдет за пределы использования моторов. «Уильямс» — независимая команда, но Формула-1 развивается. Как команда мы должны быть гибкими и реагировать на ситуацию, чтобы быть конкурентоспособными на трассе. Это долгосрочное сотрудничество — положительный шаг и часть нашей стратегии на будущее. Что касается производственных мощностей команды, то они сохранятся», — сказал глава «Уильямса» Саймон Робертс.

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