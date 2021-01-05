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Николаев — об аварии тен Бринке: врезался в стену. Морда в щепки, колёса оторваны

Николаев — об аварии тен Бринке: врезался в стену. Морда в щепки, колёса оторваны
Авто / Дакар 2021 0

Российский штурман Антон Николаев, выступающий с Виктором Хорошавцевым, прокомментировал аварию гонщика «Тойоты» Бернхарда тен Бринке на третьем этапе ралли-марафона «Дакар».

«Трасса была убойная: много триалов. Один из перевалов состоял полностью из камней, даже скорее скал, на которые нужно было подняться. Перед ним была хорошая такая непрописанная яма — наверное, достойная трёх или даже четырёх восклицательных знаков. Тен Бринке заходил полным ходом и не успел оттормозиться. Получилось, что он перелетел саму яму и врезался в противоположную стену. Морда в щепки, передние колёса оторваны, капот смят — досталось мотору и всему остальному. Штурман тен Бринке был очень удручён, что понятно», — приводит слова Николаева телеграм-канал Cross-Country Rally.

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