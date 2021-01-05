Предсезонные тесты Ф-1, вероятнее всего, перенесут в Бахрейн

Руководство Формулы-1 рассматривает вариант с переносом традиционных предсезонных тестов из Барселоны в Бахрейн, сообщает Motorsport Week.

Такое решение будет принято, если власти Австралии официально объявят о невозможности проведения Гран-при в марте 2021 года. В таком случае открывать сезон будет этап в Бахрейне, запланированный на 26–28 марта. Если события пойдут по такому сценарию, то с точки зрения логистики тесты правильнее всего будет провести именно в Бахрейне. Здесь они могут состояться с 12 по 14 марта, в то время как тесты в Барселоне пока ещё запланированы на 2–4 марта.

Отметим, что официальные новости от организаторов этапа в Мельбурне должны прийти в ближайшие дни. Из-за серьёзной вспышки мутировавшего коронавируса в Великобритании власти Австралии не намерены открывать границы. Напомним, большинство команд базируется именно в Туманном Альбионе.