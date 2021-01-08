«Никогда не сдадимся!» Штурман Лёба показал, как они в темноте ждали прибытия помощи

Легендарный автогонщик Себастьен Лёб, принимающий участие в ралли-марафоне «Дакар» в зачёте внедорожников, в ходе шестого этапа гонки столкнулся с серьёзными техническими проблемами. После поломки рычага подвески француз простоял в песках Аравийского полуострова более 7 часов. Об этом рассказал штурман Лёба Даниэль Элена.

«Семь часов стоянки в глуши. Оцените наши фотографии. Уверяем, у нас всё хорошо. Ждём ремонта. Завтра мы восполним энергию, а с воскресенья вернёмся в борьбу, чтобы завершить развитие машины и получить опыт для следующего года. Мы никогда не сдадимся. Рассчитываем вернуться и победить», — написал Элена на своей странице в «Инстаграме».

Отметим, что на данный момент машина Лёба уже начала движение.

Соответствующий пост доступен на странице Элена в «Инстаграме».