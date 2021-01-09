Виталий Петров признался, что хотел бы выступить на «Дакаре»

Первый в истории Формулы-1 российский гонщик Виталий Петров рассказал, что был бы не против попробовать себя на ралли-марафоне «Дакар».

«Уже давно с Чагиным общался и спрашивал, когда же они позовут меня на „Дакар“. Проводил тесты на джипах в нашей местности, и меня это удивило. Знаю, что придётся многому научиться. Знаю, что Алонсо проводил немало тестов, чтобы хотя бы выехать на старт.

Фернандо показывал неплохое время, но проиграл. Для первого раза понятно. Это сложный этап, с удовольствием прошёл бы его, отдал бы все силы. Двумя руками за и поддерживаю всех, кто пробует себя в этой дисциплине", — сказал гонщик в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастер», размещённом на канале команды в YouTube.