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Вязович — о сходе: в этой борьбе мы проиграли

Вязович — о сходе: в этой борьбе мы проиграли
Авто / Дакар 2021 0

Гонщик команды «МАЗспорт-Авто» Сергей Вязович прокомментировал сход с дистанции ралли-марафона «Дакар», отметив, что на починку неисправностей у его экипажа не хватило времени.

«К сожалению для нашего экипажа, „Дакар-2021“ закончился сходом из-за отказа автоматической коробки. Экипажу дважды удавалось устранять неисправность в ходе 4-го и 5-го этапов, но на третий раз у нас не хватило времени, на старт 6-го участка мы должны были прибыть не позднее 14 часов. До этого времени мы работали, чтобы остаться в гонке, но в этой борьбе мы проиграли. Сложный момент», — написал Вязович.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».

Отметим, после схода Вязовича на дистанции осталась одна машина команды из Беларуси, ведомая Алексеем Вишневским.

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