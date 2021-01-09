Пятикратный победитель «Дакара» Николаев: шлем на гвоздь я не повесил

Пятикратный чемпион ралли «Дакар» в классе грузовиков Эдуард Николаев сообщил, что не собирается завершать карьеру гонщика. На «Дакаре»-2021 он выступает в роли помощника руководителя команды «КАМАЗ-мастер» Владимира Чагина.



«Шлем на гвоздь и перчатки я не повесил. Обязательно вернусь в качестве пилота. Новая роль — это очень интересно. Посмотреть гонку со стороны даже с точки зрения пилота полезно. Многие спортсмены, даже наш основной соперник, хоть он два „Дакара“ уже не едет, Жерар де Рой, тоже собирается на „Дакар“-2022, поэтому, думаю, мы ещё погоняемся, встретимся. Разумеется, успехов всем нашим соперникам, ну и нам в первую очередь», — сказал Николаев в интервью YouTube-каналу «КАМАЗ-мастер».