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Мардеев: обидно за Вязовича. У Вишневского большое будущее в ралли-рейдах

Мардеев: обидно за Вязовича. У Вишневского большое будущее в ралли-рейдах
Авто / Дакар 2021 0
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Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал выступления пилотов «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича и Алексея Вишневского.

«Обидно за Сергея, тем более когда техника подводит. Другое дело, когда ты где-то ошибся и сошёл. Здесь же обидная поломка, к сожалению. Вязович выбыл из гонки. Вишневский очень быстр, он порадовал, темп очень высокий. Думаю, кое-где он даже побыстрее Сергея. Выступает очень стабильно. Если бы не потери с поломкой, он находился бы вверху турнирной таблицы и мог бы конкурировать.

Если посмотреть на таблицу, то можно увидеть, что он выступает с нами в одном режиме, не проигрывает нам, поэтому он серьёзный конкурент и у него большое будущее в ралли-рейде», — сказал Мардеев в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.

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