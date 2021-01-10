Педро де ла Роса: Алонсо по силам вновь выиграть титул

Испанский гонщик, бывший пилоты Формулы-1 Педро де ла Роса считает, что Фернандо Алонсо по силам вновь выиграть титул в Формуле-1.



«Фернандо очень любит Формулу-1. Несколько лет, которые он провёл в других гонках, заставили его ценить Формулу-1 ещё больше. Его возвращение станет полезным всему чемпионату, а не только ему. Фернандо по силам вновь выиграть титул. Он создал ажиотаж вокруг Формулы-1, до его появления было немного грустно. Людям было всё равно, потому что не было испанца, который бы побеждал», — приводит слова де ла Росы Marca.



Напомним, Алонсо возвращается в Формулу-1 после двухлетней паузы. В «Рено» он заменит Даниэля Риккардо, а напарником испанца станет Эстебан Окон.