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Педро де ла Роса: Алонсо по силам вновь выиграть титул

Педро де ла Роса: Алонсо по силам вновь выиграть титул
Авто / Формула-1 0

Испанский гонщик, бывший пилоты Формулы-1 Педро де ла Роса считает, что Фернандо Алонсо по силам вновь выиграть титул в Формуле-1.

«Фернандо очень любит Формулу-1. Несколько лет, которые он провёл в других гонках, заставили его ценить Формулу-1 ещё больше. Его возвращение станет полезным всему чемпионату, а не только ему. Фернандо по силам вновь выиграть титул. Он создал ажиотаж вокруг Формулы-1, до его появления было немного грустно. Людям было всё равно, потому что не было испанца, который бы побеждал», — приводит слова де ла Росы Marca.

Напомним, Алонсо возвращается в Формулу-1 после двухлетней паузы. В «Рено» он заменит Даниэля Риккардо, а напарником испанца станет Эстебан Окон.

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