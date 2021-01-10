Шибалов потерял время на этапе «Дакара» из-за замены колеса

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал, как для него сложился седьмой этап ралли-марафона «Дакар»-2021, на котором экипаж Шибалова занял третье место. В общем зачёте гонки россиянин идёт вторым.



«Сегодня довольно быстрый день. Всё складывалось нормально, пока за 170 км до финиша не выдержало колесо на прямиках. Сначала ехали на подкачке, но потом пришлось останавливаться и менять его. В самом начале был труднопроходимый вязкий песок. Хоть организаторы в который раз и обещали отсутствие камней, но они встречались на трассе, приходилось быть внимательными. Теперь на бивуаке осмотрим машину и начнем подготовку ко второму марафонскому дню», — приводит слова Шибалова пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».