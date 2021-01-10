Каргинов рассказал об огромном расходе топлива на седьмом этапе «Дакара»

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов рассказал, как для него складывался седьмой этап ралли-марафона «Дакар»-2021, на котором он показал пятый результат. В генеральной классификации Каргинов занимает восьмую позицию.



«День был интересным, начался с песчаных дорожек, очень нагруженных, вязких и пухлых. Проехав 50 км, увидели, что расход топлива составляет 200 литров на 100 км, понимали, что машине и мотору будет тяжело. На зоне нейтрализации встретились с нашими ребятами. Дальше пошли извилистые дорожки, где-то зацепили колесо, ехали на подкачке и за 30 км до финиша остановились и поменяли. Машину до бивуака довезли исправной», — приводит слова Каргинова пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».