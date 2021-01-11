Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«КАМАЗ-мастер» рассказал о работе разных членов команды на «Дакаре». Видео

Пресс-служба «КАМАЗ-мастера» в своём YouTube-канале опубликовала видеоотчёт, посвящённый седьмому этапу ралли-марафона «Дакар»-2021, а также подробно рассказала о работе разных членов команды.



Накануне пилоты Дмитрий Сотников, Айрат Мардеев и Антон Шибалов заняли три первые места на спецучастке, принеся «КАМАЗ-мастеру» победный хет-трик.

Права на видео принадлежат A.S.O и «КАМАЗ-мастеру». Посмотреть видео можно в YouTube-канале команды «КАМАЗ-мастер».

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после седьмого СУ



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 29:12.10

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +45.56

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:05.06

4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:21.47

5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:42.01

6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:46.30

7. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +2:30.35

8. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:36.04

9. Игнасио Касале («Татра Баггира Рейсинг») — +2:41.52.