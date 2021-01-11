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«КАМАЗ-мастер» рассказал о работе разных членов команды на «Дакаре». Видео

«КАМАЗ-мастер» рассказал о работе разных членов команды на «Дакаре». Видео
Авто / Дакар 2021 0
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Пресс-служба «КАМАЗ-мастера» в своём YouTube-канале опубликовала видеоотчёт, посвящённый седьмому этапу ралли-марафона «Дакар»-2021, а также подробно рассказала о работе разных членов команды.

Накануне пилоты Дмитрий Сотников, Айрат Мардеев и Антон Шибалов заняли три первые места на спецучастке, принеся «КАМАЗ-мастеру» победный хет-трик.

Права на видео принадлежат A.S.O и «КАМАЗ-мастеру». Посмотреть видео можно в YouTube-канале команды «КАМАЗ-мастер».

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после седьмого СУ

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 29:12.10
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +45.56
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:05.06
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:21.47
5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:42.01
6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:46.30
7. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +2:30.35
8. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:36.04
9. Игнасио Касале («Татра Баггира Рейсинг») — +2:41.52.

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