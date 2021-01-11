«КАМАЗ-мастер» рассказал о работе разных членов команды на «Дакаре». Видео

Пресс-служба «КАМАЗ-мастера» в своём YouTube-канале опубликовала видеоотчёт, посвящённый седьмому этапу ралли-марафона «Дакар»-2021, а также подробно рассказала о работе разных членов команды.
Накануне пилоты Дмитрий Сотников, Айрат Мардеев и Антон Шибалов заняли три первые места на спецучастке, принеся «КАМАЗ-мастеру» победный хет-трик.
Права на видео принадлежат A.S.O и «КАМАЗ-мастеру». Посмотреть видео можно в YouTube-канале команды «КАМАЗ-мастер».
«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после седьмого СУ
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 29:12.10
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +45.56
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:05.06
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:21.47
5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:42.01
6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:46.30
7. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +2:30.35
8. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:36.04
9. Игнасио Касале («Татра Баггира Рейсинг») — +2:41.52.
- 11 января 2021
-
10:06
-
09:08
-
00:23
- 10 января 2021
-
23:04
-
22:51
-
21:51
-
21:46
-
20:49
-
20:20
-
19:56
-
19:10
-
18:55
-
18:54
-
18:52
-
17:30
-
16:31
-
15:53
-
14:58
-
13:58
-
12:47
-
11:58
-
10:55
-
09:31
-
00:10
- 9 января 2021
-
22:50
-
22:35
-
21:55
-
20:51
-
19:50
-
19:50
-
17:53
-
16:42
-
15:48
-
14:53
-
13:54