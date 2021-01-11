Абитебуль покинул «Рено», он не получит в компании новой должности

Сириль Абитебуль покинул команду «Альпин», сообщает официальный сайт «Рено». При этом Абитебуль не получит другой должности в компании, как ожидалось ранее.
Абитебуль был руководителем проекта «Рено» в Формуле-1 с 2016 года. При этом именно Сириль отвечал за план компании по превращению суббренда в «Альпин» в самостоятельную часть компании «Рено», включая ребрендинг команды Формулы-1, который будет осуществлён в 2021 году.
Генеральным директором «Альпин» станет Лоран Росси. Как заявили в команде, Росси возьмёт на себя ответственность за автомобили «Альпин», спортивные соревнования и Формулу-1.
Пока неизвестно, что это означает для команды Формулы-1 и станет ли Марцин Будковски руководителем коллектива.
Всего Абитебуль проработал в «Рено» 20 лет. Вместе с Сирилем возрождённая команда Формулы-1 в сезоне-2020 завоевала три подиума.
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