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Мазовец Вишневский потерял шанс выиграть этап «Дакара» из-за лопнувшего колеса

Мазовец Вишневский потерял шанс выиграть этап «Дакара» из-за лопнувшего колеса
Авто / Дакар 2021 0
Аудио-версия:

Белорусский гонщик команды «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский рассказал, как для его экипажа сложился восьмой этап ралли-марафона «Дакар»-2021.

«Закончились марафонские этапы. Вчера мы немного ошиблись и подвисли на дюне. Сегодня был извилистый спецучасток, очень много камней, мы не рисковали, ехали аккуратно. В принципе темп держали неплохой. Но на зоне нейтрализации, когда остановились, увидели, что у нас на заднем левом колесе разрушен корд и оно вздулось, встало домиком. Мы рассчитывали на удачу, что оно доедет до финиша, но нам не повезло, и за 50 километров до финиша оно лопнуло и пришлось его менять. Мы потеряли около шести-семи минут на замену. В принципе довольны результатом, боремся дальше», — рассказал Вишневский в интервью пресс-службе «МАЗ-СПОРТавто».

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» команды «МАЗ-СПОРТавто».

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