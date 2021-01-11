Сотников рассказал о запутанной навигации на восьмом этапе «Дакара»

Лидер грузового зачёта «Дакара» Дмитрий Сотников рассказал, как для его экипажа сложился восьмой день гонки.



«Спецучасток был быстрым, очень неплохую среднюю скорость показали. Начали почти сразу за багги и достаточно быстро догнали их. Каменистая и извилистая трасса со множеством опасностей затрудняли обгон в первой половине, поэтому старались действовать очень внимательно. После зоны нейтрализации заехали в каньоны, местность была не слишком каменистой, но песчаной.



В конце была запутанная навигация, следы от автомобилей уходили различными срезками, но мы не обращали на них внимания, действовали строго по заданному курсу. И это хорошо, потому что видели многих участников, возвращавшихся назад и искавших пропущенные точки», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».