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Сотников рассказал о запутанной навигации на восьмом этапе «Дакара»

Сотников рассказал о запутанной навигации на восьмом этапе «Дакара»
Авто / Дакар 2021 0
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Лидер грузового зачёта «Дакара» Дмитрий Сотников рассказал, как для его экипажа сложился восьмой день гонки.

«Спецучасток был быстрым, очень неплохую среднюю скорость показали. Начали почти сразу за багги и достаточно быстро догнали их. Каменистая и извилистая трасса со множеством опасностей затрудняли обгон в первой половине, поэтому старались действовать очень внимательно. После зоны нейтрализации заехали в каньоны, местность была не слишком каменистой, но песчаной.

В конце была запутанная навигация, следы от автомобилей уходили различными срезками, но мы не обращали на них внимания, действовали строго по заданному курсу. И это хорошо, потому что видели многих участников, возвращавшихся назад и искавших пропущенные точки», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».

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