Николаев: на отдельных участках Вишневского бывает непросто догнать

Заместитель руководителя команды «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре»-2021 Эдуард Николаев прокомментировал выступление экипажей российского коллектива на седьмом и восьмом этапах и поделился мнением о главных соперниках.
«Эти два дня были волнительными. Вчера мы не встречали ребят на финише, а сегодня не провожали на старт. Конечно, переживали за них. Но они молодцы, справились и в очередной раз показали подготовку нашей техники к „Дакару“ и марафонскому этапу. Радует, что машины справились с непростыми условиями. Хочется сказать большое спасибо механикам команды за подготовку грузовиков, пилотам и штурманам – за безошибочные действия на трассе. Да, были потери времени из-за прокола колёс, но с этим сталкиваются все экипажи, кто-то даже больше, чем мы.
Ребята со старта взяли хороший темп, держались плотной группой. Немного из-за замены колеса потерял Айрат. Порадовал Антон, выигравший спецучасток. Мы очень довольны сегодняшним днём, рады, что все вернулись на бивуак с хорошим результатом. До завершения гонки осталось четыре дня, мы должны подготовить технику и доехать до финиша „Дакара“. Алеш Лопрайс добавил по сравнению с прошлыми годами, у него высокий темп. Алексей Вишневский хоть и едет один, но на отдельных участках его бывает непросто догнать. Видно, что растёт опыт. Хорошо, что конкуренция на „Дакаре“ на высоком уровне. Соперники очень сильные и мощные, на финише машины часто разделяют секунды», — приводит слова Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».
- 11 января 2021
-
19:51
-
19:45
-
19:39
-
19:36
-
18:31
-
18:14
-
17:59
-
17:19
-
16:37
-
16:15
-
16:08
-
15:13
-
13:57
-
13:05
-
12:32
-
11:39
-
10:06
-
09:08
-
00:23
- 10 января 2021
-
23:04
-
22:51
-
21:51
-
21:46
-
20:49
-
20:20
-
19:56
-
19:10
-
18:55
-
18:54
-
18:52
-
17:30
-
16:31
-
15:53
-
14:58
-
13:58