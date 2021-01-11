Николаев: на отдельных участках Вишневского бывает непросто догнать

Заместитель руководителя команды «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре»-2021 Эдуард Николаев прокомментировал выступление экипажей российского коллектива на седьмом и восьмом этапах и поделился мнением о главных соперниках.



«Эти два дня были волнительными. Вчера мы не встречали ребят на финише, а сегодня не провожали на старт. Конечно, переживали за них. Но они молодцы, справились и в очередной раз показали подготовку нашей техники к „Дакару“ и марафонскому этапу. Радует, что машины справились с непростыми условиями. Хочется сказать большое спасибо механикам команды за подготовку грузовиков, пилотам и штурманам – за безошибочные действия на трассе. Да, были потери времени из-за прокола колёс, но с этим сталкиваются все экипажи, кто-то даже больше, чем мы.



Ребята со старта взяли хороший темп, держались плотной группой. Немного из-за замены колеса потерял Айрат. Порадовал Антон, выигравший спецучасток. Мы очень довольны сегодняшним днём, рады, что все вернулись на бивуак с хорошим результатом. До завершения гонки осталось четыре дня, мы должны подготовить технику и доехать до финиша „Дакара“. Алеш Лопрайс добавил по сравнению с прошлыми годами, у него высокий темп. Алексей Вишневский хоть и едет один, но на отдельных участках его бывает непросто догнать. Видно, что растёт опыт. Хорошо, что конкуренция на „Дакаре“ на высоком уровне. Соперники очень сильные и мощные, на финише машины часто разделяют секунды», — приводит слова Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».