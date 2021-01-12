Даниил Квят стал девятым в рейтинге лучших пилотов системы «Ред Булл» в Ф-1

Авторитетный портал The Race опубликовал собственный рейтинг всех 18 пилотов Формулы-1, когда-либо выступавших в системе «Ред Булл». В нём учитывались результаты даже тех, кто не принимал участия в гонках за основную команду. Возглавил список немец Себастьян Феттель. На второй строчке оказался Макс Ферстаппен. Замкнул тройку лучших Даниэль Риккардо.
Россиянин Даниил Квят, на счету которого 110 Гран-при (21 — за «Ред Булл», 89 — за «Торо Россо»/«Альфа Таури»), оказался на 9-й строчке.
Рейтинг лучших пилотов системы «Ред Булл» в Ф-1 по версии The Race:
1. Себастьян Феттель
2. Макс Ферстаппен
3. Даниэль Риккардо
4. Марк Уэббер
5. Пьер Гасли
6. Дэвид Култхард
7. Карлос Сайнс-младший
8. Себастьен Буэми
9. Даниил Квят
10. Александер Албон
11. Жан-Эрик Вернь
12. Хайме Альгерсуари
13. Витантонио Льюцци
14. Кристиан Клин
15. Брендон Хартли
16. Себастьен Бурде
17. Скотт Спид
18. Роберт Дорнбос.
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