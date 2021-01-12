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Мацик опередил «КАМАЗы» Мардеева и Сотникова на 9-м этапе «Дакара»

Мацик опередил «КАМАЗы» Мардеева и Сотникова на 9-м этапе «Дакара»
Авто / Дакар 2021 0
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В Саудовской Аравии на 9-м этапе ралли-марафона «Дакар»-2021 финишировали основные претенденты на победу в зачёте грузовиков. Спецучасток выиграл экипаж «Биг Шок Рейсинг» Мартина Мацика. Второй и третий результаты показали пилоты «КАМАЗ-мастера» Айрат Мардеев и Дмитрий Сотников, лидирующий в генеральной классификации.

Ещё два гонщика российской команды, Антон Шибалов и Андрей Каргинов, стали пятым и шестым.

В общем зачёте Сотников опережает Шибалова на 45 минут и 3 секунды.

«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты девятого СУ

1. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — 05:05.54
2. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +2.27
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +2.37
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +3.41
5. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +4.12
6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +4.19
7. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +22.12
8. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +25.35

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после девятого СУ

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 37:42.49
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +45.03
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:13.05
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:30.15
5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:49.09
6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +2:14.54
7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:39.11
8. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +2:59.54.

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