Штурман мазовца Вишневского: сегодня была гонка на выживание колёс

Штурман Алексея Вишневского в экипаже команды «МАЗ-СПОРТавто» Максим Новиков рассказал о ходе девятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2021, на котором белорусы показали восьмой результат. В генеральной классификации экипаж Вишневского идёт шестым.



«Сегодня была гонка на выживание колёс, очень каменистый участок. По навигации были сложные места, особенно входы в каньоны. Было место, где шли параллельные дороги, мы вроде бы шли курсом, но точка осталась левее. Мы вовремя заметили и сразу перестроились — там буквально метров 500 было.



Основная проблема заключалась в том, что хочется ехать быстрее, но камни на дорогах немного этому мешают. Если едешь быстро, то получается, что шины всё-таки режутся. Первый раз меняли колесо шесть минут, второй — пять. Потом сбросили темп из-за того, что объезжали все камни, нигде не резали. Сбросили скорость, просто чтобы не рвать шины», — приводит слова Новикова телеграм-канал Cross-Country Rally.