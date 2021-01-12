Команды Ф-1 согласились на перенос тестов в Бахрейн

Команды Формулы-1 согласовали перенос официальных предсезонных тестов из Испании в Бахрейн, сообщает Crash.

Изначально планировалось, что официальные тесты пройдут со 2 по 4 марта в Испании на автодроме в Барселоне. Но теперь решено, что заезды в преддверии сезона проведут с 12 по 14 марта на автодроме «Сахир» в Бахрейне.

Во многом это связано с обновлением календаря сезона Формулы-1. Чемпионат примет старт не в Мельбурне (Австралия), как ожидалось изначально, а в Бахрейне. Таким образом, проведение тестов в ближневосточной стране целесообразно с точки зрения логистики.

Напомним, что согласно обновлённому календарю первая гонка сезона-2021 состоится 28 марта. Гран-при Австралии же пройдёт в ноябре.