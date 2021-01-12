Команды Ф-1 согласились на перенос тестов в Бахрейн
Команды Формулы-1 согласовали перенос официальных предсезонных тестов из Испании в Бахрейн, сообщает Crash.
Изначально планировалось, что официальные тесты пройдут со 2 по 4 марта в Испании на автодроме в Барселоне. Но теперь решено, что заезды в преддверии сезона проведут с 12 по 14 марта на автодроме «Сахир» в Бахрейне.
Во многом это связано с обновлением календаря сезона Формулы-1. Чемпионат примет старт не в Мельбурне (Австралия), как ожидалось изначально, а в Бахрейне. Таким образом, проведение тестов в ближневосточной стране целесообразно с точки зрения логистики.
Напомним, что согласно обновлённому календарю первая гонка сезона-2021 состоится 28 марта. Гран-при Австралии же пройдёт в ноябре.
Рекомендуем вам
- 12 января 2021
-
21:02
-
21:00
-
20:56
-
20:44
-
20:27
-
19:59
-
18:53
-
18:28
-
18:15
-
17:55
-
17:06
-
16:19
-
15:33
-
15:00
-
14:14
-
13:22
-
12:56
-
11:38
-
11:10
-
10:15
-
09:00
-
00:58
-
00:44
- 11 января 2021
-
23:56
-
22:54
-
21:24
-
21:24
-
21:13
-
20:58
-
19:51
-
19:45
-
19:39
-
19:36
-
18:31
-
18:14
Партнерский контент
Рекомендуем вам