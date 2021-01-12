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Камазовец Шибалов признался, что чуть не сошёл на девятом этапе «Дакара»

Камазовец Шибалов признался, что чуть не сошёл на девятом этапе «Дакара»
Авто / Дакар 2021 0
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Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал, как для него прошёл девятый этап ралли «Дакара», на котором он показал пятое время.

«В самом начале навигация была очень сложной, я даже не понял, как мы оттуда смогли выехать. Браво штурманам, которые справились со своей работой и мы не заблудились. Весь спецучасток был каменистым, жуткий триал с огромными и острыми камнями. Где-то зацепило раздатку, погнуло кронштейны. Можно сказать, что доехали до финиша чудом. Если бы срезало болты, то могли оставить раздатку на трассе. Если бы она выпала, это было бы фиаско. Спасибо машине, она довезла нас.

Хорошо, что не прокололи колёса. Спецучасток был рабочим, сложным. Обычно длинные этапы бывают более скоростными, но сегодня было не так», — приводит слова Шибалова пресс-служба команды «КАМАз-мастер».

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