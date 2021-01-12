В Формуле-1 опровергли слухи о планах проведении секретной вакцинации перед стартом сезона

Неназванный представитель Формулы-1 опроверг слухи о существовании плана, согласно которому все участники чемпионата, члены команд и причастные к организации этапов пройдут секретную вакцинацию прививкой от коронавируса перед стартом нового сезона.

«Могу подтвердить, что никакой работы по такому плану не ведётся ни в Формуле-1, ни в ФИА», — приводит слова представителя Формулы-1 GPblog.

Источники сообщали, что проведение вакцинации планируется, чтобы предотвратить отмены и переносы этапов. Напомним, минувший сезон Формулы-1 из-за пандемии коронавируса принял старт лишь в июле, а его календарь кардинально отличался от первоначального. В итоге боссы Ф-1 сумели провести 17 этапов за пять месяцев. В новом сезоне планируется организовать 23 Гран-при.