Механик Шибалова рассказал, как внедрённая перед этим «Дакаром» новинка спасла их от схода

Механик Иван Татаринов, выступающий в экипаже «КАМАЗ-мастера» Антона Шибалова, рассказал, что команда сделала выводы после досадной поломки на грузовике Дмитрия Сотникова во время прошлогоднего «Дакара», когда огромный валун разбил корпус раздаточной коробки.



«На спецучастке мы пропустили под собой камень. Повезло, что в этом году после случая у Сотникова мы сделали новую защиту, на которую и пришёлся удар. Она нас спасла – мы успешно доехали этап без каких-либо проблем. Загнуло кронштейны, сейчас буквально в течение часа это всё заменим, и машина будет готова.



Удар был сильный, [без этой защиты] можно было пробить раздатку, вытекло бы масло, либо могли сломаться шестерни. Грозило это всё вообще сходом с гонки», — рассказал Татаринов в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастера».