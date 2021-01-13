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Каргинов: выполнили задачу на этап – прикрывать три наших экипажа

Каргинов: выполнили задачу на этап – прикрывать три наших экипажа
Авто / Дакар 2021 0

Гонщик российской команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов прокомментировал ход 10-го этапа ралли-марафона «Дакар»-2021, на котором его экипаж показал пятый результат. В генеральной классификации россиянин занимает седьмое место, находясь позади белорусского пилота «МАЗ-СПОРТавто» Алексея Вишневского.

«Со старта было видно, что будет нелегко. Пыль стояла неимоверная, хотя местами ветер сдувал её. Сегодняшний день как трамвайная гонка, обгонов было минимальное количество. Какими стартовали, такими и финишировали. Мы выполнили задачу на этап – прикрывать три наших экипажа, оказать помощь, если это будет необходимо. Слава богу, все доехали без проблем. День получился тяжёлым», — приводит слова Каргинова пресс-служба его команды.

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