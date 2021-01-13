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Николаев оценил выступление «КАМАЗ-мастера» на десятом этапе «Дакара»

Николаев оценил выступление «КАМАЗ-мастера» на десятом этапе «Дакара»
Авто / Дакар 2021 0
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Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, проводящий «Дакар»-2021 в роли заместителя руководителя команды, подвёл итоги 10-го спецучастка.

«Для нас сегодня хороший день. Остаётся совсем чуть-чуть, два дня. Было видно, как экипажи сегодня старались. Были сложности: очень густая пыль. К сожалению, грузовики выпускают каждые 30 секунд — фактически ты стартуешь и тут же упираешься. В итоге, как мы говорим, сегодня была трамвайная гонка. Тем не менее спасибо экипажам, что они справились с задачей, не пробили шины, не было отклонений по навигации — и привезли хороший результат.

Второй день подряд выигрывает Мацик. Ему это позволяет поднять дух, настроение. Вчерашний спецучасток вообще принёс ему первую победу на „Дакаре“, хотя он участвует не первый год. Его успех — это здорово: видно, как спортсмен начинает немножко по-другому ощущать собственные силы, понимать, что у него есть возможность выиграть.

В целом всё ровно, стабильно. Пожелаем удачи завтра всем нашим экипажам — и во внедорожниках, и в мотовездеходах. Конечно же, болеем за наших!» — заявил Николаев в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.

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