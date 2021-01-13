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Васильев: умудрились где-то во второй части спецучастка пробить колесо

Васильев: умудрились где-то во второй части спецучастка пробить колесо
Авто / Дакар 2021 0
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Российский гонщик Владимир Васильев прокомментировал седьмой результат на девятом этапе «Дакара»-2021.

«Нормальный день, камней на трассе почти не было. Но мы умудрились все равно где-то во второй части спецучастка пробить колесо. Сегодня непростая навигация была, мы немного потеряли время, заблудившись. Очень большое количество пересекаемых дорожек, причем таких, которые еле заметны. Вроде идешь курсом, но раз — и потерял дорожку. Взял немного вправо, а это не та. При этом видишь, что одна машина поехала по этой, другая — по той… Вдобавок это всё в камнях — с ходу не угадаешь и, если потерял, быстро не найдёшься. Мы быстро достаточно ехали, обогнали вначале две багги, Порема. Когда остановились менять колесо, нас обогнал Пшигонски — с ним мы сегодня весь день пересекались, и они как раз вышли за нами, на нашу пыль в тот момент, когда мы заблудились. Но, пока мы искали, они как раз по нашим следам сориентировались и обошли, встав на верный курс, и не потеряли время», — приводит слова Васильева пресс-служба российского гонщика.

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