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Шибалов выиграл 11-й этап «Дакара», «КАМАЗы» сохраняют лидерство в ралли-марафоне

Шибалов выиграл 11-й этап «Дакара», «КАМАЗы» сохраняют лидерство в ралли-марафоне
Авто / Дакар 2021 0
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В Саудовской Аравии основные претенденты на победу в зачёте грузовиков завершили 11-й этап ралли-марафона «Дакар»-2021. Спецучасток выиграл экипаж «КАМАЗ-мастера» Антона Шибалова. Второй результат показал ещё один гонщик «КАМАЗ-мастера» Айрат Мардеев, третье время — у представителя команды «МАЗ-СПОРТавто» Алексея Вишневского.

Ещё два гонщика российской команды, Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников, стали четвёртым и пятым.

В общем зачёте Сотников опережает Шибалова на 39 минут и 58 секунд.

«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты 11-го СУ

1. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — 04:46.38
2. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +4.13
3. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +4.53
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +6.13
5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +7.24
6. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +7.43
7. Алеш Лопрайс («Прага») — +25.57

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после 11-го СУ

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 45:51.33
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +39.58
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:11.30
4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:47.48
5. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:54.08
6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +2:14.08
7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:40.17.

Дакар 2021. Этап 11, Аль-Ула - Янбу-эль-Бахр
Грузовики (СУ - 464 км)
14 января 2021, четверг. 10:32 МСК
Окончено
1
Антон Шибалов
KAMAZ
04:46:38
2
Айрат Мардеев
KAMAZ
+4:13
3
Алексей Вишневский
MAZ
+4:53
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