Шибалов выиграл 11-й этап «Дакара», «КАМАЗы» сохраняют лидерство в ралли-марафоне

В Саудовской Аравии основные претенденты на победу в зачёте грузовиков завершили 11-й этап ралли-марафона «Дакар»-2021. Спецучасток выиграл экипаж «КАМАЗ-мастера» Антона Шибалова. Второй результат показал ещё один гонщик «КАМАЗ-мастера» Айрат Мардеев, третье время — у представителя команды «МАЗ-СПОРТавто» Алексея Вишневского.



Ещё два гонщика российской команды, Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников, стали четвёртым и пятым.



В общем зачёте Сотников опережает Шибалова на 39 минут и 58 секунд.



«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты 11-го СУ



1. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — 04:46.38

2. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +4.13

3. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +4.53

4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +6.13

5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +7.24

6. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +7.43

7. Алеш Лопрайс («Прага») — +25.57



«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после 11-го СУ



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 45:51.33

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +39.58

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:11.30

4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:47.48

5. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:54.08

6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +2:14.08

7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:40.17.