Хорошавцев: Петерансель часто подходил, говорил, что я молодец

Российский гонщик Виктор Хорошавцев рассказал о финальном этапе ралли-марафона «Дакар»-2021. По итогам гонки его экипаж занял 24-е место в зачёте внедорожников.



«Это словно был мини-»Дакар": испытали всё, что только могли испытать. После первых дюн заблудились, причём прилично. Не мы одни — целая кавалькада машин. Кое-как нашли, вышли. Потом надо было навёрстывать, очень резво мы шли. Каменных русел было просто бесконечное множество, и в итоге произошло то, чего со мной ещё никогда не было: удар — и с левой стороны прокололи оба колеса.



Сегодня было тяжело: полностью восстановиться после вчерашнего дня не удалось, прямо скажу. Но всё нормально. Мы завершили свой первый марафон. Считаю, во многом благодаря грамотному обслуживанию автомобиля со стороны команды X-Raid. Их технологии работы заслуживают аплодисментов. Очень приятно с ними работать, они внимательно относятся к твоим потребностям. Очень приятная атмосфера в команде: Петерансель часто подходил, похлопывал по плечу, говорил, что я молодец. Очень простой человек, поздравляю его с 14-й победой", — приводит слова Хорошавцева телеграм-канал Cross-Country Rally.