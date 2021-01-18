Авторитетный журналист сравнил переговоры Хэмилтона и «Мерседеса» с игрой в гляделки

Журналист RaceFans Дитер Ренкен в своей колонке порассуждал о переговорах «Мерседеса» и Льюиса Хэмилтона по новому контракту, сравнив их с игрой в гляделки.



«В заводских командах зарплата пилота складывается из двух составляющих – спортивной и коммерческой. Первая выплачивается непосредственно гоночным коллективом, вторая – из маркетингового дохода всей компании.

Хэмилтон не только является спортивной иконой, но и имеет значительную маркетинговую привлекательность, особенно среди чернокожих. Конкуренты «Мерседеса» — «Ауди» и «БМВ» — в сегменте автомобилей представительского класса, в котором идёт жаркая борьба, не имеют таких активов, и Льюис это знает.

Ещё в октябре источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что босс «Мерседеса» Ола Каллениус отказался платить британцу больше $ 20 млн просто потому, что цель компании — получать прибыль, а не тратить деньги. Тогда Хэмилтон, как говорили, просил $ 60 млн плюс бонусы.



Гонка Джорджа Расселла в Сахире с тех пор существенно снизила спортивную ценность Хэмилтона, так что это, вероятно, станет камнем преткновения. Что касается корпоративной стороны, «Мерседес» планирует сократить численность персонала примерно на 10 тысяч человек из-за прогнозируемого спада продаж на 20% в связи с влиянием COVID.

Сам факт того, что сделка ещё не согласована, указывает на существенные разногласия по цифрам между гонщиком и командой/компанией.

Ни пилот, ни команда/компания не хотят «моргнуть в последний момент». Это сопряжено со значительными двусторонними рисками. «Мерседес» может обнаружить, что Хэмилтон готов сделать перерыв в карьере. Льюис же может столкнуться с тем, что главное управление «Мерседеса» устанет играть в эти гляделки и поручит Тото Вольфу подписать контракт с Расселлом за небольшую плату», — написал Ренкен.