Гасли – об изменениях в предсезонной подготовке: никогда ещё не делал этого в своей жизни

Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли заявил, что этой зимой он уделил особое внимание своей физической подготовке, так как в следующем сезоне гонщикам предстоит провести рекордные 23 Гран-при.
«Во время чемпионата вы стараетесь поддерживать физическую форму. Но возможности для тренировок нет. Занятия не такие интенсивные, как в межсезонье, поэтому большое внимание надо уделить зимней подготовке, ведь нам предстоят 23 гонки. Я никогда ещё не делал этого в своей жизни, и это будет нелегко.
После нужно постоянно следить за тем, как идёт развитие болида, стараться руководить командой. Обсуждать с ребятами, какие вещи после симулятора или аэро-трубы стали лучше, а что не сработало. Нужно попытаться понять, что нам действительно необходимо, чтобы быть конкурентоспособными в течение всего года.
В конце концов, если вы посмотрите на чемпионат, то всё довольно просто. Классификация основана на том, у кого меньше всего сходов. Мы должны быть очень последовательными и стараться всегда попадать в десятку лучших, чтобы бороться за более высокую позицию в чемпионате», — приводит слова Гасли GPFans.
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