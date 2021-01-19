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Гасли – об изменениях в предсезонной подготовке: никогда ещё не делал этого в своей жизни

Гасли – об изменениях в предсезонной подготовке: никогда ещё не делал этого в своей жизни
Авто / Формула-1 0
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Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли заявил, что этой зимой он уделил особое внимание своей физической подготовке, так как в следующем сезоне гонщикам предстоит провести рекордные 23 Гран-при.

«Во время чемпионата вы стараетесь поддерживать физическую форму. Но возможности для тренировок нет. Занятия не такие интенсивные, как в межсезонье, поэтому большое внимание надо уделить зимней подготовке, ведь нам предстоят 23 гонки. Я никогда ещё не делал этого в своей жизни, и это будет нелегко.

После нужно постоянно следить за тем, как идёт развитие болида, стараться руководить командой. Обсуждать с ребятами, какие вещи после симулятора или аэро-трубы стали лучше, а что не сработало. Нужно попытаться понять, что нам действительно необходимо, чтобы быть конкурентоспособными в течение всего года.

В конце концов, если вы посмотрите на чемпионат, то всё довольно просто. Классификация основана на том, у кого меньше всего сходов. Мы должны быть очень последовательными и стараться всегда попадать в десятку лучших, чтобы бороться за более высокую позицию в чемпионате», — приводит слова Гасли GPFans.

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