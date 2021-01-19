Альберс: план Хэмилтона разрушен, требовать повышения зарплаты – плохо для его имиджа

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Альберс выразил мнение, что яркое выступление Джорджа Расселла на Гран-при Сахира разрушило план Льюиса Хэмилтона по подписанию более выгодного в финансовом плане контракта с «Мерседесом».



«Джордж Расселл в прямом и переносном смысле разрушил план Хэмилтона. Что для Льюиса это последние 10 миллионов? Мир в огне. Он должен понять, что его бизнес-модель больше не работает. По крайней мере, это не очень хорошо для имиджа Хэмилтона», — приводит слова Альберса GrandPX со ссылкой на De Telegraaf.



Ранее сообщалось, что Льюис хочет зарплату в € 40 млн, гиперкар AMG-One за $ 3 млн и долю в 10% от титульных бонусов команды.



Хэмилтон досрочно выиграл чемпионат-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» набрал 32 очка, он – 14-й.