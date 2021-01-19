«Цель в сезоне – победа». Александр Смоляр продолжит выступать в Формуле-3 в 2021 году

Пилот программы SMP Racing Александр Смоляр проведёт сезон-2021 в Формуле-3 и продолжит выступать в составе французской команды ART Grand Prix.
«Я рад, что продолжу выступать за команду такого высокого уровня, как ART Grand Prix. Мы уже хорошо знакомы, и обстановка будет приятной и привычной для меня. Это одна из лучших команд в чемпионате, поэтому у нас есть все шансы на хороший результат. Моя цель в сезоне, конечно, победа. В такой команде другой цели и не может быть. К тому же у меня уже есть опыт, который играет большую роль. В прошлом году я опробовал многие вещи, которые были в новинку для меня. Теперь я могу сфокусироваться на более важных моментах. Хочу поблагодарить SMP Racing и ART Grand Prix за доверие и поддержку, я постараюсь сделать максимум возможного и добиться поставленной цели», — приводит слова Смоляра пресс-служба SMP Racing.
19-летний россиянин дебютировал в Формуле-3 в 2020 году. За девять этапов сезона Александр завоевал поул-позицию в Венгрии и стал бронзовым призёром гонки в Италии. В общем зачёте Смоляр занял 11-е место.
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