Итальянский журналист назвал переговоры о контракте Хэмилтона пьесой со счастливым концом

Итальянский журналист Пино Аллиеви в колонке в журнале Autosprint поделился мыслями о затянувшихся переговорах «Мерседеса» и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона о новом контракте.
«В контракт будут внесены коррективы, но это не должно шокировать. Можно было бы предположить, что соглашение уже достигнуто в Абу-Даби, однако всё, что происходит сейчас, — это просто пьеса со счастливым концом. Вы же не думаете, что такой крупный игрок, как INEOS, может выйти на рынок без гарантии продления контракта Хэмилтоном», — приводит слова Аллиеви GPblog.
Ранее сообщалось, что Льюис хочет зарплату в € 40 млн, гиперкар AMG-One за $ 3 млн и долю в 10% от титульных бонусов команды.
Хэмилтон досрочно выиграл чемпионат-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214).
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