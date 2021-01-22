Экс-пилот программы «Ред Булл» — о Марко: никогда не понимаешь, что он хочет сказать

Бывший резервный пилот «Ред Булл» Сержио Сетте Камара высказался о руководителе молодёжной программы австрийского коллектива Хельмуте Марко. Бразилец назвал его справедливым и жёстким человеком, а также охарактеризовал как противоречивую личность.
«Молодёжная академия, возглавляемая Марко, — лучшая, вы видите результат. «Ред Булл» инвестирует в программу, Хельмут делает отменную работу. Возможно, иногда можно было бы менее жёстким быть по отношению к пилотам, но у Марко разные методы. Он подарил Формуле-1 много отличных пилотов. Речь не только о Ферстаппене, но также о Риккардо, Феттеле и многих других.
Если он видит ваш прогресс, он даст вам второй шанс. Но если он не видит от вас скорости, он примет правильное решение. В целом Марко — противоречивый человек. Разговоры по телефону с ним всегда нелегки. Никогда не понимаешь, что он хочет сказать. Он жёсткий и всегда очень серьёзен», — приводит слова Камары Planet F1.
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