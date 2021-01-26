Netflix снимет фильм о Формуле-1 с Де Ниро и Бойегой в ролях

Развлекательный сервис Netflix анонсировал новый фильм о гонках, который будет называться «Формула» (The Formula). Режиссёром ленты выступит Герард МакМюррей, известный по проектам «Сумеречная зона», «Судная ночь: Начало» и «Горящие пески». Об этом пишет Deadline.



Дата выхода ленты пока не сообщается, но уже стали известны подробности сюжета. История будет посвящена вундеркинду Формулы-1, который вынужден стать водителем в банде преступников, чтобы спасти свою семью.



Главные роли в «Формуле» сыграют обладатель премий «Золотой глобус» и «Оскар» Роберт Де Ниро и звезда заключительной трилогии «Звёздных войн» Джон Бойега, также исполнявший роль Джейка Пентекоста – главного героя фантастического фильма «Тихоокеанский рубеж 2».