Бергер сравнил дуэль Леклера и Ферстаппена с противостоянием Сенны и Проста

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер выразил мнение, что Шарль Леклер и Макс Ферстаппен смогли бы стать чемпионами мира в сезоне-2020, выступай они на болиде «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. При этом он отметил, что противостояние этих молодых гонщиков напоминает ему сражение Алена Проста и Айртона Сенны.
«Шарль Леклер и Макс Ферстаппен — отличные гонщики, но Хэмилтон остаётся самым конкурентоспособным и самым совершенным пилотом в мире. Он всегда отлично умеет читать ситуацию на трассе и получает максимальную отдачу от своей машины на каждом круге. Льюис знает, как оптимально использовать шины, быстро возвращая их к рабочей температуре после автомобиля безопасности.
Это напоминает мне времена, как я иногда был прямо позади Сенны или Шумахера в гонке, а затем на пять секунд отставал после своего пит-стопа. Айртон, Михаэль и Льюис в этом смысле совершенно особенные. Эти трое одни из лучших гонщиков, которые когда-либо выступали в Формуле-1.
Ферстаппен и Леклер — это новое поколение. Они оба были бы чемпионами мира 2020 года в «Мерседесе», если бы там не было Хэмилтона. Для меня их соперничество напоминает противостояние Проста и Сенны. Леклер гораздо спокойнее ведёт себя в кокпите, меньше волнуется. Ферстаппен более агрессивен, как и Сенна», — приводит слова Бергера GrandPX.
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