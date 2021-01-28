Скончался Адриан Кампос, за команды которого выступали Алонсо и Петров

Бывший пилот Формулы-1 и руководитель ряда команд Адриан Кампос скончался в возрасте 60 лет.
«Сегодня самый печальный день в истории Campos Racing. Наш президент и основатель Адриан Кампос Суньер покинул нас. Его сердце перестало биться, но память о нём станет двигателем, который заставит всех нас бороться за продолжение его наследия… Покойся с миром», — говорится в заявлении Campos Racing, опубликованном в «Твиттере».
Кампос участвовал в 21 Гран-при Формулы-1, дебютировав 12 апреля 1987 года. В «Королевских гонках» он не набрал ни одного очка. В 1997-м Адриан основал коллектив Campos Racing, выступавший во множестве молодёжных серий. В 1999-м за его команду в Euro Open by Nissan выступал Фернандо Алонсо. В 2007-м в GP2 коллектив Кампоса представлял россиянин Виталий Петров. Позже Адриан стал сооснователем команды HRT, выступавшей в Ф-1 с 2010 по 2012 год.
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