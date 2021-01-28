Вольф: мы никогда не использовали карту Расселла в переговорах с Хэмилтоном

Глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не использует вариант с возможным приходом в команду Джорджа Расселла в качестве козыря в переговорах о новом контракте с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

«В ходе переговоров с Хэмилтоном мы никогда не разыгрывали карту Расселла с его феноменальным выступлением в Бахрейне. У нас с Льюисом прочные отношения. Мы отметили слишком много побед, чтобы делать это. Мы просто работаем над лучшим решением для всех. Что касается Расселла, то, безусловно, он будет играть роль в будущем нашей команды. Ему просто необходимо доверять нам и набраться терпения», — приводит слова функционера Nextgen-Auto.

Напомним, Льюис Хэмилтон по-прежнему не поставил подпись под новым контрактом с «Мерседесом».