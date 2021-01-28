Мик Шумахер прокомментировал возвращение за руль «Феррари»

Пилот академии «Феррари» и новобранец команды Формулы-1 «Хаас» Мик Шумахер провёл тесты на трассе «Фьорано» в составе «Скудерии» за рулём болида образца 2018 года. После завершения заездов немец поделился впечатлениями о проделанной работе.

«Наконец я снова оказался в машине. Мне очень не хватало этого чувства. Сегодня получился положительный день. Мы выполнили всю запланированную программу. У нас не возникло никаких проблем. Было очень полезно проехать такой километраж в преддверии сезона.

Машина образца 2018 года, но ведёт себя так и даёт такие ощущения, будто мы работаем с болидом нынешнего образца. Перед началом сезона это отлично. Что касается трассы, то пилотировать на «Фьорано» всегда здорово, это техничный и требовательный трек", — приводит слова Шумахера-младшего GrandPrix247.

Напомним, Мик Шумахер уже садился за руль «Феррари». В следующем сезоне он будет выступать в составе «Хааса» вместе с Никитой Мазепиным.