Источник: Сайнс на тестах «Феррари» оказался быстрее Леклера и Шварцмана

С 25 января на автодроме «Фьорано» проходят тесты «Феррари». Боевые пилоты команды, а также воспитанники академии «Скудерии» работают с болидом образца 2018 года.

Из боевых пилотов команды первым на трассе появился Шарль Леклер. Во второй день заездов он показал на трассе время на круге 57,1 секунды. 27–28 января за рулём машины работал напарник Шарля, новобранец команды Карлос Сайнс. По сведениям источников, его лучшее время составило 56,65 секунды. Таким образом, испанец значительно превзошёл Леклера, сообщает итальянская редакция Motorsport.

Вместе с тем необходимо принимать во внимание, что трасса из-за увеличивающегося наслоения резины становится всё быстрее.

Ранее тот же источник сообщал, что Роберт Шварцман преодолел круг за 57,7 секунды и улучшил время по сравнению с прошлым годом на 0,6 секунды. Подчёркивалось, что он был намного быстрее Джулиано Алези и Маркуса Армстронга. Между тем россиянин отмечал, что снял с предыдущего результата 1,1 секунды. Если эти данные верны, то его результат на круге составлял 57,2 секунды.