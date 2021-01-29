В «Альфа Таури» показали эффектный ролик с тестов
Команда Формулы-1 «Альфа Таури» 27 и 28 января провели тесты на трассе в Имоле на болиде 2018 года. За рулём работал японский дебютант Юки Цунода. После заездов пресс-служба коллектива из Фаэнцы опубликовала короткий, но эффектный ролик.
На видео, снятом с пит-уолла, запечатлён проносящийся мимо болид. В ролике используются специальные эффекты замедления, которые усиливают эффект от звука силовой установки.
Видео доступно на странице «Альфа Таури» в «Твиттере».
Напомним, итальянский коллектив проведёт аналогичные тесты 23 и 25 февраля. Между этими двумя сериями заездов «Альфа Таури» организует съёмочный день с машиной 2021 года, где, вероятно, публика впервые увидит новую машину команды Франца Тоста.
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