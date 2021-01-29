Мик Шумахер оказался на 0,8 секунды медленнее Сайнса на тестах «Феррари»

«Феррари» с 25 января проводит на автодроме «Фьорано» масштабные тесты для боевых пилотов команды, а также воспитанников академии на болиде образца 2018 года. Накануне за рулём работали Карлос Сайнс и Мик Шумахер. Как сообщается на итальянской версии Motorsport, время лучшего круга у сына семикратного чемпиона Формулы-1 оказалось почти на 0,8 секунды медленнее, чем у испанца.



По сведениям источников, время круга у Сайнса составило 56,65 секунды. Результат Мика — 57,43. Шарль Леклер, который пилотировал болид «Скудерии» во второй день тестов, уложился в 57,1 секунды.



Ранее тот же источник сообщал, что Роберт Шварцман преодолел круг за 57,7 секунды и улучшил время по сравнению с прошлым годом на 0,6 секунды. Подчёркивалось, что он был намного быстрее Джулиано Алези и Маркуса Армстронга. Между тем россиянин отмечал, что снял с предыдущего результата 1,1 секунды. Если эти данные верны, то его результат на круге составлял 57,2 секунды.