Ф-1 опубликовала время старта всех гонок сезона-2021 и подтвердила сокращение тренировок

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала обновлённое расписание гоночных уик-эндов в сезоне-2021, подтвердив ряд ранее анонсированных изменений.



Организаторы отказались от идеи смещать старт гонок на 10 минут вперёд относительно начала часа, как это происходило последние три года, и вернулись к классическому расписанию.



Также подтверждено, что первая и вторая свободные практики по-прежнему останутся в расписании гоночного уик-энда, но вместо 90 минут эти тренировки теперь по времени будут длиться только 60 минут.



Календарь Формулы-1 на сезон-2021 со временем старта гонок:



1. Гран-при Бахрейна — 28 марта – 18:00 мск

2. Гран-при Эмилии-Романьи — 18 апреля – 16:00 мск *

3. Этап будет определён позднее — 2 мая

4. Гран-при Испании — 9 мая – 16:00 мск

5. Гран-при Монако — 23 мая – 16:00 мск

6. Гран-при Азербайджана — 6 июня – 15:00 мск

7. Гран-при Канады — 13 июня – 21:00 мск

8. Гран-при Франции — 27 июня – 16:00 мск

9. Гран-при Австрии — 4 июля – 16:00 мск

10. Гран-при Великобритании — 18 июля – 17:00 мск

11. Гран-при Венгрии — 1 августа – 16:00 мск

12. Гран-при Бельгии — 29 августа – 16:00 мск

13. Гран-при Нидерландов — 5 сентября – 16:00 мск

14. Гран-при Италии — 12 сентября – 16:00 мск

15. Гран-при России — 26 сентября — 15:00 мск

16. Гран-при Сингапура — 3 октября – 15:00 мск

17. Гран-при Японии — 10 октября – 08:00 мск

18. Гран-при США — 24 октября – 22:00 мск

19. Гран-при Мексики — 31 октября – 22:00 мск

20. Гран-при Бразилии — 7 ноября – 20:00 мск

21. Гран-при Австралии — 21 ноября – 09:00 мск

22. Гран-При Саудовской Аравии — 5 декабря – 19:00 мск

23. Гран-при Абу-Даби — 12 декабря – 16:00 мск.

* — Название этапа официально не утверждено.