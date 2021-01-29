Ф-1 опубликовала время старта всех гонок сезона-2021 и подтвердила сокращение тренировок

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала обновлённое расписание гоночных уик-эндов в сезоне-2021, подтвердив ряд ранее анонсированных изменений.
Организаторы отказались от идеи смещать старт гонок на 10 минут вперёд относительно начала часа, как это происходило последние три года, и вернулись к классическому расписанию.
Также подтверждено, что первая и вторая свободные практики по-прежнему останутся в расписании гоночного уик-энда, но вместо 90 минут эти тренировки теперь по времени будут длиться только 60 минут.
Календарь Формулы-1 на сезон-2021 со временем старта гонок:
1. Гран-при Бахрейна — 28 марта – 18:00 мск
2. Гран-при Эмилии-Романьи — 18 апреля – 16:00 мск *
3. Этап будет определён позднее — 2 мая
4. Гран-при Испании — 9 мая – 16:00 мск
5. Гран-при Монако — 23 мая – 16:00 мск
6. Гран-при Азербайджана — 6 июня – 15:00 мск
7. Гран-при Канады — 13 июня – 21:00 мск
8. Гран-при Франции — 27 июня – 16:00 мск
9. Гран-при Австрии — 4 июля – 16:00 мск
10. Гран-при Великобритании — 18 июля – 17:00 мск
11. Гран-при Венгрии — 1 августа – 16:00 мск
12. Гран-при Бельгии — 29 августа – 16:00 мск
13. Гран-при Нидерландов — 5 сентября – 16:00 мск
14. Гран-при Италии — 12 сентября – 16:00 мск
15. Гран-при России — 26 сентября — 15:00 мск
16. Гран-при Сингапура — 3 октября – 15:00 мск
17. Гран-при Японии — 10 октября – 08:00 мск
18. Гран-при США — 24 октября – 22:00 мск
19. Гран-при Мексики — 31 октября – 22:00 мск
20. Гран-при Бразилии — 7 ноября – 20:00 мск
21. Гран-при Австралии — 21 ноября – 09:00 мск
22. Гран-При Саудовской Аравии — 5 декабря – 19:00 мск
23. Гран-при Абу-Даби — 12 декабря – 16:00 мск.
* — Название этапа официально не утверждено.
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